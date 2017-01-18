NBA》明與雷霆2度交手 杜蘭特：與魏少沒啥好說的

杜蘭特（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明天11:30金州勇士將再次對上奧克拉荷馬雷霆。兩隊上次在11月4日交手雖然勇士以122：96的大比分獲勝，但這次他們一點都不敢鬆懈。

「對我來說，這永遠不會只是一場普通的球賽。」即將再次對上老東家的杜蘭特（Kevin Durant）說。「我不會想太多，專心打球就好。上一次我們找出獲勝的方法，這次也會。」

場下大家最關注的是杜蘭特和前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）在上次交手後有無聯絡。杜蘭特說:「我已經說過很多次了，我不會回答比賽以外的事，沒什麼好說的。」

上次交手杜蘭特砍下39分，並投進追平個人紀錄的7顆三分球。杜蘭特打得如此順手以至於雷霆隊中鋒坎特（Enes Kanter）在場邊對他說了些垃圾話。坎特自上個夏天後就時常向媒體調侃杜蘭特拋下待了8季的雷霆加入勇士。兩人這次的互動也是大家關注的焦點。

「我只想好好打球，專注在自己的表現上，和球隊一起取勝，其他的事對我來說沒有影響。」杜蘭特說道。「我很期待。」杜蘭特表示雷霆絕對是不能掉以輕心的對手。

杜蘭特曾在雷霆隊七次入選明星賽，在2012年打入冠軍賽並在2014年拿下MVP（最有價值球員），奧克拉荷馬在他心中永遠是特殊的存在。

杜蘭特說:「和那些曾共同奮戰的人們重逢鐵定是感人的，但我有更重要的工作必須完成。」