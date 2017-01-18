經典賽》擔心澤村拓一再砸鍋 日本隊考慮補平野佳壽

澤村拓一。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，日本隊名單大致底定，不過球隊終結者方面仍再尋找人才。日媒報導，田澤純一可能不會參加經典賽，可能會找歐力士終結者平野佳壽，中央聯盟救援王澤村拓一則可能沒在名單內。

《日刊體育》報導，田澤純一剛加盟馬林魚，要參加經典賽的機率不大，所以必需找其他人選。該報導指出，平野佳壽有強力的指叉球，是名優異的中繼投手人選。

平野佳壽去年繳出4勝4敗、31次救援點、防禦率1.92，他在61局投球中送出57次三振。前年平野佳壽也有40次救援點，他最快球速有154公里，主力球種就是指叉球。

而澤村拓一以37次救援點拿下央聯救援王，也是世界棒球12強賽的國手，卻可能不在這次經典賽的正選名單內。《日刊體育》指出，平野佳壽在場上比較有安定感。

澤村拓一去年球季時有「砸鍋」紀錄，前年的世界棒球12強賽時，澤村拓一登板面對墨西哥隊時，9局上被對手追平，幸最後靠中田翔再見安，日本隊才險勝。這些可能也是日本隊考慮不選澤村拓一的原因。

平野佳壽。（圖片取自歐力士官網）