網球》球后柯珀球場過29歲生日 險遭同胞滑鐵盧

柯珀。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕網壇世界球后、德國名將柯珀今天以6：2、6：7（3）、 6：2，驚險擊敗同胞威赫芙特，柯珀今天也在球場歡度29歲生日，球迷在場邊幫她唱生日歌慶生。

柯珀驚險挺進第三輪，她首輪也是苦戰三盤才勝出，今天則更為特別，是她29歲生日，柯珀表示，「我總是在球場過生日，通常都是在澳洲度過，我很享受在這裡打球，就像在家一起。」

邁入29歲，柯珀表示，確實感覺自己老了一歲，但我相信今天會是美好的一天。

威赫芙特。（歐新社）