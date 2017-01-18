網球》球后柯珀球場過29歲生日 險遭同胞滑鐵盧
2017/01/18 16:08
柯珀。（歐新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕網壇世界球后、德國名將柯珀今天以6：2、6：7（3）、 6：2，驚險擊敗同胞威赫芙特，柯珀今天也在球場歡度29歲生日，球迷在場邊幫她唱生日歌慶生。
柯珀驚險挺進第三輪，她首輪也是苦戰三盤才勝出，今天則更為特別，是她29歲生日，柯珀表示，「我總是在球場過生日，通常都是在澳洲度過，我很享受在這裡打球，就像在家一起。」
邁入29歲，柯珀表示，確實感覺自己老了一歲，但我相信今天會是美好的一天。
威赫芙特。（歐新社）
相關新聞
- 網球》台將落難日 盧彥勳雙打也吞敗
- 澳網》台將女雙出師不利 雙詹姊妹、莊佳容首輪遭淘汰
- 澳網》「我曾擊敗過他」壞小子霸氣回嗆費爸
- 澳網》好疼！瓦林卡險擊中對手重要部位（影音）
- 澳網》台將拿手雙打軍團出擊 明天力拚開胡
推薦新聞
-
中職》3理由請來洋教頭 中信兄弟說分明2017/01/18 16:44
-
網球》球后柯珀球場過29歲生日 險遭同胞滑鐵盧2017/01/18 16:08
-
NBA》明與雷霆2度交手 杜蘭特：與魏少沒啥好說的2017/01/18 15:36
-
NBA》雙槍差點逆轉 金塊客場對湖人7連勝2017/01/18 15:00
-
日職》洋砲離去火力減弱 阪神想補李大浩卻沒進展2017/01/18 14:43