中職》史奈德掌兄弟就是要奪冠 投打都有老友協助

中信兄弟新任總教練史耐德。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟隊史首位美籍總將練史耐德（Cory Snyder）今天正式上任，披上他球員時期就穿的28號，喊出來台唯一目標：「幫助球隊奪下總冠軍。」

中信兄弟今天開訓，特地為史耐德舉辦加盟記者會，歡迎他接掌兵符。史耐德15日抵台，來台前不斷思考要如何認識並帶領球員，他很開心已先感受到台灣球員場上態度非常好，而且很積極。

史耐德自己做過功課，加上已與球團開過會，很清楚中信去年投手和防守等環節出狀況，也知道球隊在總冠軍賽鎩羽而歸，他希望能協助選手發揮長處，也說：「我來這邊只有一個目標，就是拿下總冠軍，想讓球員感覺這是個大家庭，互相鼓勵，我也會盡全力幫助球隊奪冠。」

史耐德前次訪台已是1993年隨道奇來台進行表演賽，開始與中信接觸後，他也上網查過球隊資料，發現打擊教練是克魯茲（Tommy Cruz），是他多年好友，也特別邀請多年舊識銳威（Rick Waits）擔任一軍投手教練，所以他對球隊打擊很有信心，也很信任銳威能力，投手放心交給銳威處理。

史耐德表示，他非常注重選手和總教練的關係，不只關注場上，希望花同樣心力關心選手的場外狀況，但礙於語言，他當然最擔心溝通問題，就靠翻譯幫忙，「我想確保自己所講的東西能百分百傳達給選手，且百分百被接收。」

連同史耐德在內，中信一口氣擁有多名美籍教練，其實球員們也擔心溝通有障礙，而隊上目前已有4名翻譯，還要再找1人加入，協助龐大的外籍教練團。

中信兄弟領隊楊培宏在新任總教練加盟記者會，為新任總教練史耐德披上28號球衣、戴上球帽。（記者黃志源攝）

中信兄弟外籍教練團。（記者黃志源攝）



中信兄弟外籍教練一起寫書法。（記者黃志源攝）