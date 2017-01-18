中職》3理由請來洋教頭 中信兄弟說分明
2017/01/18 16:44
中信兄弟領隊楊培宏（左）和總教練史耐德。（記者黃志源攝）
〔記者郭羿婕／屏東報導〕「三連亞」的遺憾留在去年，中信兄弟大刀闊斧改組教練團，注入美式球風，請來具大聯盟資歷的美籍總教練史耐德接掌兵符，希望有助提升整體戰力。
找外籍教頭助陣，中信領隊楊培宏說明3大理由，首先是史耐德在球員和教練時期都有豐富經驗與戰績；其次是溝通技巧非常好，很重視數據分析和影片、情蒐觀念；第3點是球團需要有實績的總教練，而史耐德去年就帶領原先不被看好的球隊，稱霸墨西哥聯盟。
楊培宏昨天與史耐德開會，就近觀察，也感受到史耐德的用心，除了積極規劃春訓事宜，也一直在看球員影片，並要求提供更多數據進行分析，這些都很符合球團要求。
中信兄弟的外籍教練團。（記者黃志源攝）
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