澳網》瑞士特快車費德爾連勝 第三輪碰伯帝奇
2017/01/18 17:04
費德爾。（歐新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾今天在男單次輪，花費89分鐘，以7：5、6：3、7：6（3），拍下世界排名200的美國羅賓，下一輪將遇上捷克伯帝奇。
費德爾膝傷復元後，重返大滿貫賽場，今天面對羅賓，花費一番功夫才甩開對手，第17種子的他表示，曾經看過羅賓打球，還好自己今天發球不錯，解救了比賽。
談到下一輪對手伯帝奇，費德爾表示，他曾在紐約、溫布頓跟奧運輸給伯帝奇，對方是很優秀的球員，「我欣賞他打球的方式，相信下一場會是硬仗。」
費德爾賽後揮手致意。（歐新社）
羅賓。（歐新社）
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