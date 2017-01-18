澳網》瑞士特快車費德爾連勝 第三輪碰伯帝奇

費德爾。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾今天在男單次輪，花費89分鐘，以7：5、6：3、7：6（3），拍下世界排名200的美國羅賓，下一輪將遇上捷克伯帝奇。

費德爾膝傷復元後，重返大滿貫賽場，今天面對羅賓，花費一番功夫才甩開對手，第17種子的他表示，曾經看過羅賓打球，還好自己今天發球不錯，解救了比賽。

談到下一輪對手伯帝奇，費德爾表示，他曾在紐約、溫布頓跟奧運輸給伯帝奇，對方是很優秀的球員，「我欣賞他打球的方式，相信下一場會是硬仗。」

費德爾賽後揮手致意。（歐新社）

羅賓。（歐新社）