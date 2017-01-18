羽球》牧德盃冠軍獎金達10萬 報名費全數捐公益
2017/01/18 17:09
牧德盃羽球賽，開放報名。（取自官網）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕牧德盃企業羽球賽邁入第二屆，牧德科技（3563）邀請企業以羽球會友，共同組隊參賽，報名費將全數捐給「財團法人伊甸社會福利基金會」做公益，冠軍獎金更高達10萬台幣，即日起開放報名。
第二屆牧德盃企業羽球排名賽4月15日將於台北體育館登場。
牧德科技內部有多個運動社團，因僱用體育績優生進入公司當社團教練，其他時間也訓練他們擔任客戶服務工作，公司發現體育科班生，具有陽光朝氣、團隊合作及越挫越勇的特質，工作表現不凡。
牧德希望藉此拋磚引玉，日後有愛好桌球、籃球、棒球、高爾夫球等企業，亦可舉辦各類企業盃的賽事，讓企業雇用績優運動生的活動廣被宣揚，達到企業獲益及績優運動生有更多的出路，進而促進工商企業界及體育運動界多贏的健康社會。
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