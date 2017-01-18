NBA》傷勢復原進度快 林書豪貼歌詞為自己打氣

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以109：119不敵暴龍，吞下難堪的11連敗，而因腿傷依舊無法上場的林書豪也在Instagram上引用歌詞抒發心情。

今天林書豪在Instagram貼上歌曲《Sovereign Over Us》抒發心情，並為自己加油打氣，歌詞包括，我們會從挫折中獲得堅強（There is strength within the sorrow）、有愛就可以驅逐恐懼（With a love that casts out fear）等勵志的文字。

林書豪引用這首美國知名歌手史密斯（Michael W. Smith）的創作來鼓勵自己，期待能夠趕快走出受傷陰霾。

雖然今天仍無法上場幫助球隊，但林書豪受訪時，透露復原狀況其實不差，也較上次受傷康復的進度快，他表示如果讓他自己決定的話，現在就可以上場了，只是球隊對於他的狀況仍相當謹慎，外媒則推估大約還要1至2周。

林書豪Instagram貼文。（取自林書豪IG）