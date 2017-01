NBA》傷勢復原進度快 林書豪貼歌詞為自己打氣

〔體育中心/綜合報導〕籃網今天以109:119不敵暴龍,吞下難堪的11連敗,而因腿傷依舊無法上場的林書豪也在Instagram上引用歌詞抒發心情。

今天林書豪在Instagram貼上歌曲《Sovereign Over Us》抒發心情,並為自己加油打氣,歌詞包括,我們會從挫折中獲得堅強(There is strength within the sorrow)、有愛就可以驅逐恐懼(With a love that casts out fear)等勵志的文字。

林書豪引用這首美國知名歌手史密斯(Michael W. Smith)的創作來鼓勵自己,期待能夠趕快走出受傷陰霾。

雖然今天仍無法上場幫助球隊,但林書豪受訪時,透露復原狀況其實不差,也較上次受傷康復的進度快,他表示如果讓他自己決定的話,現在就可以上場了,只是球隊對於他的狀況仍相當謹慎,外媒則推估大約還要1至2周。

林書豪Instagram貼文。(取自林書豪IG)