HBL》8強賽程出爐！松山、南山2月12日壓軸登場

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年度HBL男、女甲級8強戰將於2月5日在新莊、板橋體育館兩地開戰，將在12日產生最終4強名單，9日則會進行休兵，男、女戰績最佳的前4名，將前進3月4日於台北小巨蛋的決賽舞台。

男子組8強有本季尚未輸球的松山高中、高苑工商、南湖高中與衛冕軍南山高中、擁有「三塔」泰山高中及三分火砲犀利的能仁家商，最後則有8強生力軍東泰高中與東山高中。

首日男子組南部唯一球隊高苑工商就將在新莊強碰坐擁地主優勢的泰山高中，至於上屆冠軍南山與亞軍松山本屆尚未碰過面，兩隊將在12日晚間7點壓軸登場。

女子組8強則有衛冕軍淡水商工、北一女中、滬江高中、普門高中、南湖高中、永仁高中、苗栗高商、南山高中。

日期 時間 轉播 組別 隊戰組合 比賽地點 2月5日 12:20 FOX 2台 女複賽 滬江高中vs.南湖高中 新莊體育館 14:00 南山高中vs.永仁高中 15:40 男準決賽 東山高中vs.南山高中 17:20 高苑工商vs.泰山高中 19:00 能仁家商vs.南湖高中 13:00 無轉播 女複賽 苗栗高商vs.北一女中 板橋體育館 14:40 男準決賽 東泰高中vs.松山高中 16:20 女複賽 普門高中vs.淡水商工 2月6日 12:20 無轉播 男準決賽 南山高中vs.東泰高中 新莊體育館 14:00 FOX 2台 女複賽 南湖高中vs.普門高中 15:40 男準決賽 南湖高中vs.高苑工商 17:20 松山高中vs.東山高中 19:00 泰山高中vs.能仁家商 13:00 無轉播 女複賽 永仁高中vs.苗栗高商 板橋體育館 14:40 淡水商工vs.滬江高中 16:20 北一女中vs.南山高中 2月7日 12:20 無轉播 男準決賽 高苑工商vs.東泰高中 新莊體育館 14:00 FOX 2台 女複賽 滬江高中vs.苗栗高商 15:40 永仁高中vs.淡水商工 17:20 男準決賽 南山高中vs.南湖高中 19:00 松山高中vs.泰山高中 13:00 無轉播 女複賽 普門高中vs.南山高中 板橋體育館 14:40 北一女中vs.南湖高中 16:20 男準決賽 能仁家商vs.東山高中 2月8日 12:20 無轉播 男準決賽 東山高中vs.高苑工商 新莊體育館 14:00 FOX 2台 東泰高中vs.能仁家商 15:40 女複賽 南山高中vs.滬江高中 17:20 男準決賽 泰山高中vs.南山高中 19:00 南湖高中vs.松山高中 13:00 無轉播 女複賽 苗栗高商vs.普門高中 板橋體育館 14:40 南湖高中vs.永仁高中 16:20 淡水商工vs.北一女中

2月10日 12:20 FOX 2台 女複賽 南湖高中vs.苗栗高商 新莊體育館 14:00 淡水商工vs.南山高中 15:40 男準決賽 泰山高中vs.東泰高中 17:20 高苑工商vs.松山高中 19:00 能仁家商vs.南山高中 13:00 無轉播 女複賽 普門高中vs.永仁高中 板橋體育館 14:40 滬江高中vs.北一女中 16:20 男準決賽 南湖高中vs.東山高中 2月11日 12:20 FOX 2台 女複賽 北一女中vs.普門高中 新莊體育館 14:00 男準決賽 東山高中vs.泰山高中 15:40 東泰高中vs.南湖高中 17:20 南山高中vs.高苑工商 19:00 松山高中vs.能仁家商 13:00 無轉播 女複賽 南山高中vs.南湖高中 板橋體育館 14:40 永仁高中vs.滬江高中 16:20 苗栗高商vs.淡水商工 2月12日 12:20 FOX 2台 女複賽 北一女中vs.永仁高中 新莊體育館 14:00 男準決賽 東泰高中vs.東山高中 15:40 南湖高中vs.泰山高中 17:20 高苑工商vs.能仁家商 19:00 南山高中vs.松山高中 13:00 無轉播 女複賽 南湖高中vs.淡水商工 板橋體育館 14:40 南山高中vs.苗栗高商 16:20 普門高中vs.滬江高中