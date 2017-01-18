少棒》富邦盃開幕式 總經理率兩球星出席（影音）

〔記者林宥辰／台北報導〕第3屆富邦盃少棒賽今天開幕，是富邦盃舉辦3年來富邦集團首次以職棒經營者身分舉辦少棒盃賽，總經理蔡承儒率悍將陣中兩球星林益全、林威廷出席開幕式。

崇學國小出身的林益全，得到所有小球員熱烈歡迎，他笑說崇學小球員的球衣比他當時好看，看到國小學弟們，覺得時間過得很快，他也鼓勵學弟開心享受棒球、課業也要兼顧。

林益全、林威廷兩人今年合約都尚未定案，總經理蔡承儒說，這兩天有一些進度，但不算談到最後結果，還是希望農曆年求有機會談定。

林威廷（左）、林益全（中）與總經理蔡承儒一同出席開幕典禮。（記者陳志曲攝）

林威廷（左）、林益全與小球員一起跳舞。（記者陳志曲攝）

蔡承儒（中）與林威廷（左）、林益全一同開球。（記者陳志曲攝）

蔡承儒開球。（記者陳志曲攝）