中職》恰恰揮毫求順 「今年達成200轟最好」

中信兄弟彭政閔。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕儘管與中信兄弟的新合約尚未敲定，「恰恰」彭政閔與王勝偉今天仍出席春訓，並雙雙寫下今年期許，恰恰是「順心健康」，王勝偉則是「球心求變」。

彭政閔與中信議約已近尾聲，他在中職打了16季，今年邁入第17個年頭， 還有機會力拚200轟、2000安目標，而他生涯累積182轟、1764安，在確定續披黃衫後，今年有機會先叩關200轟里程碑。

「如果今年能達到200轟最好，一切隨緣，希望能輔助球隊拿到最佳成績。」對於這些紀錄里程碑，恰恰說，若能在球員合約結束前達陣，當然最好，但現階段無法想那麼多，「我只知道要盡量做好，一切還是盡力去做，做好自己的工作。」

彭政閔和王勝偉都把合約交給經紀公司處理，專注在場上訓練，恰恰帶回美國自主訓練的成果，王勝偉則有赴日本鳥取訓練的收穫，碰上今年注入球隊的美式球風，兩人都希望多學習並吸收不同的東西。

恰恰砸錢從美國帶回自主訓練用的器材，他說，當然希望訓練成果能反映在成績上，更重要是一年比一年好。他還開玩笑跟美國的教練說：「如果我今年成績好，明年直接請你過來。」

恰恰親筆揮毫寫下「順心健康」，王勝偉則寫「球心求變」，他說，期許自己在新的一年，以求新求變的心態達成自己設定的目標，棒球場上競爭激烈，處在上下夾擊的世代，求改變比求穩定還重要，「跳脫舒適圈，在變動中站穩步伐，督促自己快速地學習新的東西，扛起新的挑戰。」

雖然合約還沒敲定，但彭政閔今天仍出席練球。（記者黃志源攝）

中信兄弟王勝偉。（記者黃志源攝）

雖然合約還沒敲定，但彭政閔今天仍出席練球。（記者黃志源攝）