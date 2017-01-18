羽球》合庫寒冬送暖 周天成前進宜蘭做公益

合庫金控今天到宜蘭馬賽國小做公益。（合作金庫提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕歲末寒冬，合庫金控兼銀行董事長廖燦昌18日帶領世界羽球球星周天成一行人，來到宜蘭縣蘇澳鎮的馬賽國小做公益。

這是合庫今年寒冬送暖活動第一站，未來將在全台13個縣市幫助26家學校、社福機構、團體團體，包括過去兩年，共捐助超過70家。

活動由廖燦昌董事長代表合庫，捐贈新台幣20萬元，作為學校羽球隊訓練發展基金，由校長盧聰賢代表接受，並在偌大的羽球、球拍背板上簽字，象徵對馬賽國小羽球隊的肯定、支持。

今天合庫羽球隊世界級明星周天成、白馭珀等七位選手一早就到馬賽國小，和成軍才三年就在全國性比賽獲得佳績的學校羽球隊小選手進行特訓。

締造宜蘭縣史上最佳成績的楊筑云與周天成進行單打賽，面對宛如巨人般的小天哥哥，楊筑云亳無懼色，最終雖然落敗，奮戰精神獲小天誇讚，對於能和偶像打球，楊筑云直說，像做夢一樣，好不真實。

周天成（左一）指導國小球員。（合作金庫提供）