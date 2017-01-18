澳網》穆古魯莎晉級32強 壞小子五盤激戰止步64強

穆古魯莎順利晉級。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網開打第三天，世界排名第7的西班牙好手穆古魯莎（Garbiñe Muguruza）今晚拍落美國新生代選手克勞佛（Samantha Crawford），以7：5、6：4拿下，晉級32強。地主選手基里奧斯（Nick Kyrgios）與排名85的義大利好手塞皮（Andreas Seppi）陷入五盤大戰，最後以6：1、7：6、4：6、2：6、8：10遭淘汰。

去年法網冠軍穆古魯莎首盤開始就破發對手，雖然發球速度不如對手克勞佛，但二發成功率高達62%，加上小將失誤連連，穆古魯莎最終以穩重的表現贏得勝利。

地主選手基里奧斯並未如此順利，開局先連拿兩盤，第三盤開始卻後繼無力連失兩盤，第五盤決勝盤明顯表現出疲憊感，兩人激戰18盤，基里奧斯錯過1個賽末點後遭拍落，止步第三輪。

剛回嗆費德爾自己有實力的基里奧斯整場轟出28發愛司球，時速最高達222公里，表現出色，但68個非受迫性失誤是輸球關鍵。基里奧斯在賽前說過塞皮是他兒時最欣賞的球員之一，今天遭偶像拍落，想必心情複雜。

壞小子基里奧斯止步64強。（歐新社）