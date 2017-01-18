中職》和胡金龍同練二游 林威廷：接球學不來（影音）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將胡金龍去年肩傷漸漸痊癒後，賽前就偶爾練習內野守備，近幾天春訓也和二壘手林威廷搭配練習戰術。林威廷說，和胡金龍搭配「神經要繃緊」，也說胡金龍傳球速度快、看不出受過傷，接球感覺更是學不來。

富邦球隊近幾年主力內野手有林威廷、林瑋恩、陳凱倫等人，每年競爭都很激烈，若胡金龍能重回內野，球隊更多一個可用之兵。林威廷說，他個人的心態是當下教練覺得適合用誰就用誰，沒有人是必然先發，但自己也做足開季先發的企圖心，今年春訓重點是細節和體能。

林威廷（左）今天與林益全一同出席富邦盃開幕典禮。（記者陳志曲攝）

林威廷（左）今天與蔡承儒（中、）林益全一同出席富邦盃開幕典禮。（記者陳志曲攝）