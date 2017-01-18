美巡賽》回到美國本土 潘政琮本週五凌晨在加州登場

潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽本週回到美國本土，在加州La Quinta舉行CareerBuilder挑戰賽，台灣好手潘政琮將在台灣時間週五凌晨出賽。

美巡賽結束今年前兩場在夏威夷的賽事，本週回到美國西岸連著進行5場「西岸系列賽」。

這場比賽的前身是著名的鮑伯霍伯菁英賽，以職業─業餘配對賽的方式進行，除了156名職業選手競爭職業組冠軍，也會有不少業餘名人參賽，包括美國前總統艾森豪在內。今年業餘球友參加這場比賽前3回合的報名費是2.9萬美元（約台幣92.2萬元）。

早年這場比賽的配對賽打4個回合，然後再加第5回合決賽。2012年比賽名稱改成Humana挑戰賽，並與前總統柯林頓的基金會合作，賽制也改成前3回合在3個不同場地進行，54洞之後才確定淘汰門檻，第4回合進行決賽。

台灣好手潘政琮第1回合將在La Quinta俱樂部開球，時間是週五淩晨0時50分，前3回合同組的選手裡會與業餘球友組合，會是全新的體驗。