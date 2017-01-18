澳網》扭到腳照拚！球王穆雷挺進32強

穆雷扭傷右腳踝倒地。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王穆雷（Andy Murray）今天進行澳網次輪賽程，面對剛擊敗台灣一哥盧彥勳的俄羅斯19歲新秀盧柏列弗（Andrey Rublev），第三盤剛開始穆雷為了接一記大角度回球扭到右腳踝表情痛苦倒地，但沒有請求防護員進場，所幸這並未影響球王表現，最後以6：3、6：0、6：2順利晉級。

穆雷賽後提到腳踝傷勢：「並沒有什麼大礙，我只需要冰敷」。球王整場發球局未失，並逼出對手7個破發點且順利破發6局，一發成功率達77%，下場比賽將迎戰世界排名31的美國好手奎瑞（Sam Querrey），兩人生涯交手七次，穆雷拿下6次勝利。

球王穆雷賽後勉勵未來之星盧柏列弗。（法新社）