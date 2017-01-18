「這麼會判，你來判」 第14季SBL明星賽找他們擔任裁判

陳志忠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第14季SBL明星賽將於本週六登場於新莊體育場舉行，今年聯盟特別邀請「中山女高名哨」李聖謨老師帶領前新北裕隆球員「阿忠」陳志忠及前金門酒廠球員「皓呆」許皓程兩位資深大學長擔任場上的判官，也讓明星賽再掀話題。

39歲老將陳志忠上季仍擔任明星賽白隊的先發控球，本季高掛球鞋退休，改以裁判重回球場，他坦言，「很新鮮，是不一樣的體驗，但在泰山高中職教也常擔任裁判，所以不會緊張，只是場上站位和角度拿捏可能不夠專業，這部分就交給專業的李聖謨老師。」

主辦單位透露，明星賽尚有一名大咖人物將登場為明星對抗賽進行開場表演，第14季SBL明星賽透過Ibon系統售票，活動當日也將提供現場售票服務，現場於1月21日下午2點開放進場，持有HERO VIP席球迷朋友可提早30分鐘進場，於下午2點開始將進行HERO VIP席次簽名會、技術挑戰賽、莊頭北公益三分球、三分球大賽、灌籃大賽及明星紅白對抗賽。

許皓程。（資料照，記者林正堃攝）