NBA》三連勝後氣勢高漲 布朗：七六人打的比以往有自信
2017/01/18 22:42
布朗。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕去年墊底的七六人，本季表現令人出乎意料，近8場比賽拿下6勝，總教練布朗（Brett Brown）也注意到七六人在比賽時氣氛變得不一樣。
布朗在球隊的訓練結束後表示，現在的七六人和去年底並沒有什麼不同，他們只是得到了一些「獎勵」（3連勝），他注意到七六人也因此在近期的比賽中，打得比以往有自信。
七六人前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）也提到，「我們進步很多，我認為這是我們之間的化學反應，在進攻端和防守端我們都變的很有默契。」。諾埃爾（Nerlens Noel）則表示，因為氣氛的影響，每個人都為了得到勝利而做出了貢獻，七六人的控球後衛，西班牙名將羅德里格斯（Sergio Rodriguez）也說：「得到勝利永遠都很有趣，我們一直都在朝這個方向努力。」
七六人目前排名東區第13，目前已奪下13勝，早已超越上季例行賽只奪10勝的戰績，他們下一場比賽將於台灣時間早上8點在主場迎戰暴龍。
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