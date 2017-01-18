日職》中田翔不隨一軍赴美春訓 馬桶惹的禍？

中田翔。（取自日本雅虎）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨公布春訓分配名單，但前往美國移訓的一軍陣容卻不見主力球員中田翔，據日媒報導，中田翔因為不習慣美國環境，加上沒有免治馬桶可以使用，而選擇留在日本隨二軍春訓。

火腿今年延續去年作法，讓一軍球員前往美國亞利桑那州進行春訓，二軍球員則留在日本沖繩。昨火腿公布春訓的分配名單，大部分一軍球員都將前往美國，但中田翔留在日本，與二軍一同訓練。

日媒報導，其實早在去年交涉薪水時，火腿就已和中田翔談好春訓安排，讓他有很大空間，因為先前中田翔曾表示，他不習慣美國亞歷桑那當地極端的溫差和沒有免治馬桶的問題。

這是中田翔職業生涯首度在二軍春訓，他將隨二軍在日本沖繩春訓到2月23日，之後會向日本國家隊報到。

除了中田翔外，投手増井浩俊、宮西尚生兩人為了備戰經典賽，也都在二軍春訓名單中。