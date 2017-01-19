NBA》灰狼開賣「西班牙金童」 美媒爆6隊搶著要

盧比歐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著2月24日的交易截止日（Trade Deadeline）逐漸逼近，近日的傳聞開始喧騰，其中灰狼開放「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio）兜售成為焦點，根據最新消息，已有至少6隊表示強烈興趣，盧比歐成為各隊欲網羅的重點球員。

外電報導指出，灰狼陣中不乏後場的年輕好手，除了2014梯的「飛狼兄弟」拉文（Zach Lavine）與威金斯（Andrew Wiggins）外，本季更用首輪第5順位挑中主打控球的鄧恩（Kris Dunn），未來將著重於培育年輕球員，因此交易盧比歐已成為急迫的選項。

盧比歐在2014年與灰狼完成續約，平均年薪為1350萬美元（約4.2億新台幣），是灰狼陣中最高薪的球員，目前尚有2年合約未走完。

根據《CBS》報導指出，自灰狼放出可交易盧比歐的消息後，已有球隊積極詢價、洽談，其中以國王最為積極，另外文中也指出，包括鵜鶘、魔術、小牛、尼克、老鷹及公牛都可能大膽展開追求。

本季截至目前為止，盧比歐可繳出7.9分、8.1助攻、3.9籃板、1.9抄截的成績，過去5場比賽一共送出70次助攻，率隊打出5戰3勝的成績。