NBA》新、舊雷帝二度交鋒 杜蘭特吐心內話

杜蘭特坦言與雷霆交手並不容易。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上戰勇士以35分差擊潰騎士，完成甜蜜復仇，今日灣區大軍面對本季第二次交手的雷霆隊同樣話題十足，新、舊「雷帝」將於上午11：30碰頭，兩人的場上互動再度引起媒體關注。賽前杜蘭特（Kevin Durant）也對此發表意見。

杜蘭特在去年夏天選擇投靠勇士，為自由球員市場擲下震撼彈，KD與「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的關係始終是媒體追逐的焦點。賽前杜蘭特受訪時坦言，與效力9年的老東家交手，心裡仍充滿情緒。「對我來說，對決雷霆永遠不會只是一般的『例行賽』。」

本季兩隊首次交鋒，勇士以122：96大敗雷霆，杜蘭特轟下全場最高的39分，外帶7籃板的成績單，儘管如此，杜蘭特仍感到有些「不習慣」，「站在場上與你拚搏的，是過去你攜手、共事的隊友，我很確定自己有些情緒，但我仍得克服、完成我的工作。」

上次交手，雷霆的替補中鋒坎特（Enes Kanter）在板凳席上對「舊雷帝」念念有詞，兩人互相交換垃圾話，對於老隊友的不念舊情，KD相當釋懷，「畢竟垃圾話也是球場上的一環，任何人只要看到我接近邊線，總會碎碎念一下，這沒什麼的。」

自進入2017年後，勇士近況扶搖直上，新的一年勇士近7戰拿下6勝，擊敗衛冕軍騎士後，更是拉出一波4連勝，目前保持35勝6敗的戰績，穩坐聯盟龍頭寶座。