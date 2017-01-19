MLB》曾來台參加全壘打大賽 鐵捕I-Rod入選名人堂

「I-Rod」羅德里格茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017大聯盟名人堂結果今天公布，太空人退役名將巴格威爾（Jeff Bagwell）、前博覽會隊（國民隊前身）名將雷恩斯（Tim Raines）、以及遊騎兵傳奇捕手「I-Rod」羅德里格茲（Ivan Rodriguez）等三人，入選名人堂。

太空人退役名將巴格威爾。（資料照，美聯社）

巴格威爾生涯15個球季全在太空人，累積449轟、2314支安打、平均打擊率2成97，4次入選明星賽，曾兩季達成單季30轟、30盜。他生涯獲得155次故意保送，比500轟重砲手馬怪爾（Mark McGwire）、600轟重砲所索沙（Sammy Sosa）還要多。

前博覽會隊（國民隊前身）名將雷恩斯。（資料照，美聯社）

雷恩斯曾效力過博覽會、白襪、洋基、運動家和金鶯，生涯打了23個球季，直到43歲都還在場上拚戰，他不但左右開弓、腳程也快，生涯808次盜壘，曾連5季締造30支二壘安打和70次盜壘。

「I-Rod」羅德里格茲。（資料照，美聯社）

鐵捕「I-Rod」羅德里格茲在大聯盟奮戰21個球季，14次入選全明星賽、13次金手套得主、7次銀棒獎，生涯累積311轟、2844支安打、平均打擊率2成96。

巴格威爾獲得86.2％的得票率，雷恩斯獲得86％的得票率，「I.Rod」的得票率則有76％。