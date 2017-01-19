NBA》對哈登讚不絕口 丹東尼：火箭冠軍路不遠了
2017/01/19 09:24
丹東尼（左）對子弟兵哈登（右）讚譽有加。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火箭本季狀況絕佳，目前戰績32勝12負，在西部排名第3。而哈登（James Harden）絕對是球隊贏球的一大功臣，就連總教練丹東尼（Mike D'Antoni）都大力稱讚。
丹東尼以前曾獲得年度最佳教練的殊榮，他擅用跑轟以及擋拆戰術，而哈登就是執行丹東尼戰術的最佳人選。丹東尼甚至還說，「哈登就是我想要指導的完美球星，輔導他很容易，因為我提供的戰術他總是會努力去完成。」
哈登本季平均每場可貢獻28.7分、11.7助攻以及8.3籃板。而哈登認為自己的得分與助攻能力一直都不錯，不過他只需要有人能在背後推他一把，讓他能更積極。
而對於火箭今年能否爭奪總冠軍，丹東尼表示，已經在慢慢邁進，「前進冠軍可能還要十步的距離，而火箭已經踏出第一步，但我們已經看到那條路了。」
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