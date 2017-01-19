NBA》七六人狀元月底復出？教練：不可能
2017/01/19 11:06
西蒙斯已能參加球隊練習，但歸期未定。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕七六人新秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）因去年十月初動右腳蹠骨手術，至今都還未上場。但根據《ESPN》報導，西蒙斯可望能在明星賽前復出亮相。
這位20歲的年輕球員在去年的訓練營傷了右腳，這也是費城四年來第三位狀元在新秀年中缺席。而西蒙斯已於上周開始練習，甚至傳出可能在1月27日與火箭的比賽中復出。
不過對於此傳言，七六人總教練布朗（Brett Brown）嚴正否認，「我不太了解外面的傳聞，但我知道西蒙斯不可能打那場比賽。」看來要看到狀元郎打球，可能還要再等一等。
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