日職》本季再不開轟 陳冠宇隊友岡田幸文將創新紀錄...
2017/01/19 08:36
岡田幸文。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕羅德旅日投手陳冠宇的隊友岡田幸文進入職棒以來，目前2443個打席沒有敲出全壘打，本季只要再86個打席不開轟，就會創造日職新紀錄。
《日刊體育》報導，正在沖繩那霸自主訓練的岡田幸文表示，若他能順利擊出首轟，要像西武王朝名將秋山幸二一樣，回本壘時還個大空翻。
岡田幸文目前2443個打席沒有敲出全壘打，日職紀錄是前阪神快腿赤星憲廣的2528個打席，因此岡田幸文只要再86個打席，即會創造自首打席以來沒有開轟的新紀錄。
岡田幸文在2008年被羅德隊以育成選秀第6指名選中，2010年登上一軍舞台，目前7個球季累積2443個打席，連一支全壘打都沒有，生涯長打率僅2成92，不到3成。岡田幸文上季327個打數中，繳出90支安打、18分打點、2成75打擊率。
岡田幸文。（資料照，記者林正堃攝）
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