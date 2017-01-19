NBA》昔日詹皇護衛軍 威廉斯又被交易到金塊
2017/01/19 09:13
威廉斯（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）曾經的強力幫手威廉斯（Mo Williams），先前才被騎士隊拿來向老鷹交易射手柯佛（Kyle Korver），今天又被老鷹交易至金塊隊，而金塊隨即將他釋出，可謂一波三折。
威廉斯本季尚未參與任何比賽，今天老鷹將他交易至金塊隊換來一個交易特例以及2005年選秀，土耳其後衛Cenk Akyol的簽約權。威廉斯空下的位置老鷹則和尼爾（Gary Neal）簽下十天合約。尼爾為NBA發展聯盟中德州傳奇隊的球員。
威廉斯在NBA征戰13季，去年和騎士隊一起拿到總冠軍。在被交易至老鷹隊後至今尚未向球隊報到。他在去年十月接受左腿手術時就已經表明本季不會出賽。
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