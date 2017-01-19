NBA》湯瑪斯攻39分白搭 尼克轟垮塞爾提克

羅斯（Derrick Rose）攻下本季新高的30分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日在主場迎戰尼克，儘管綠衫軍湯瑪斯（Isaiah Thomas）砍下39分，依舊不敵尼克的高命中率，加上羅斯（Derrick Rose）攻下本季新高的30分，終場塞爾提克以106：117敗給尼克。

尼克今天手感絕佳，出手命中率超過5成，三分球命中率也有四成，皆贏過塞爾提克的38%以及27%，雖然失誤連連，但依舊順利贏得比賽。

塞爾提克全場僅拿下33個籃板，比起尼克足足少了24個。而球員方面，克勞德（Jae Crowder）拿下21分5籃板，哈佛德 （Al Horford）則挹注10助攻。此役綠衫軍輸球也中止近期三連勝。

尼克共有六人得分上雙，羅斯攻下本季新高的30分、外帶10籃板5助攻，「甜瓜」則挹注13分，替補表現出色，中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）繳出17分、11籃板，哈勒戴（Justin Holiday）也貢獻13分5籃板。

尼克以117：106擊敗強敵塞爾提克。（今日美國）