日職》巨人花30億大補強的隱憂？ 洋砲、陽岱鋼是關鍵

陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職中央聯盟傳統勁旅讀賣巨人季後大補強，花了30億日圓補強，目標直指王座。不過有日媒認為，巨人的關鍵點仍是麥基（Casey McGehee）的使用、以及陽岱鋼的傷勢。

日媒《Daily Sports》 指出，陽岱鋼近3年的盜壘次數為20次、14次、5次，逐年遞減，而且先前有球團想網羅陽岱鋼時也擔心他的傷勢。若陽岱鋼身體健康，將能成為球隊重要的攻守戰力。

該報導也指出，麥基的用法可能是巨人的「死角」，現年33歲的他上賽季在大聯盟老虎隊，出賽30場、92個打數，繳出2成28打擊率，沒有開轟，麥基在3A出賽116場也僅敲出6轟。巨人監督高橋由伸期待他是「四番後補」，但有球界關係者認為，他的長打能力自樂天時代以來，下滑不少。麥基於2013年在樂天繳出28轟，也是樂天拿下日本一的功臣。

由於一軍登錄的洋將只有4名，除了先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）、馬錫森（Scott Mathieson）、加上新網羅的後援投手卡米內洛（Arquimedes Caminero）外，就只剩一名空缺。麥基將和去年有24轟的外野手瓊斯（Garrett Jones）爭搶最後一個位置。該報導指出，瓊斯可能會從二軍出發。

另外，麥基的守備位置有一、三壘，可能會與老將村田修一、阿部慎之助有重疊。

麥基。（資料照，USA Today Sports）

麥基。（資料照，法新社）