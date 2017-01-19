NBA》恩比德明星賽先發不保？巴克利：我將他放在替補

恩比德（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季明星賽投票方式大改，媒體與球員各握有25%的投票權，球迷投票權則縮減至50%，而投票已經告一段落，將在1月20日上午8點，在TNT的直播節目中公布先發陣容。

不過TNT球評巴克利（Charles Barkley）稍稍透露了自己的投票名單。「我不能告訴你們先發名單有誰，因為我們還要選出替補名單，但我想我會把七六人恩比德（Joel Embiid）放在明星賽的替補名單中，因為我認為他重建了七六人。」

這對於七六人球迷以及恩比德而言，可能都不是好消息，因為恩比德不只一次在自己的社群網站上向球迷拉票，他非常渴望能擔任明星賽的先發陣容。

而在先前公布的票數中，恩比德獲得近45萬票，在東部前場排名第4，但球迷投票只占50%，恩比德最後能否順利的入選先發名單，可能還有很多變數。

巴克利（右）表示自己將恩比德放入替補名單。（資料照，法新社）