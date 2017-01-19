NBA》鵜鶘欲組最強禁區 看上老鷹魔獸

〔體育中心／綜合報導〕老鷹本季經常登上交易版面，繼將陣中王牌射手柯佛（Kyle Korver）送至同區對手騎士後，陸續傳出當家大前鋒米爾塞普（Paul Millsap）、大鎖塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）的交易傳聞，今天更有媒體爆料，指出老鷹打算兜售去年夏天才簽下的明星中鋒豪爾德（Dwight Howard）。

根據ESPN記者洛爾（Zach Lowe）透露，老鷹曾向鵜鶘打探豪爾德的交易價值，但老鷹僅試探性詢問，雙方未有進一步的討論。

鵜鶘中鋒亞席克（Omer Asik）本季表現低迷，無法有效分擔「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）在禁區的防守重任，因此球團打算將中鋒戰力升級，用來保護曾受大傷的戴維斯。

戴維斯本季平均29分12.1籃板2.5阻攻1.3抄截，豪爾德則是13.9分13.3籃板1.3抄截2.3阻攻，美媒評估，若這筆交易成真，擁有豪爾德、戴維斯2大禁區天王的鵜鶘，將成為聯盟中不可忽視的球隊。

才剛回到家鄉，豪爾德卻將被交易？（法新社）

鵜鶘想幫戴維斯找禁區幫手。（美聯社）