NBA》勇士「海嘯兄弟」超鬼神 進攻效率大解密
2017/01/19 12:00
勇士「海嘯兄弟」進攻效率驚人。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕近代籃球風格丕變，自小球戰術成為顯學後，講求進攻效率，更簡單、更快速的得分成為指標，根據《Synergy Sports Tech》網站分析，目前聯盟最有效率、最強大的前10名球員中，勇士隊的「海嘯三兄弟」全部上榜，足見勇士成功的戰術執行。
這份圖表以「進攻的次數」及得分篩選（POS/G、PTS/POS），比較本季截至目前為止，場均逾20次的進攻，球員每次持球可得的平均分數。
根據計算的結果顯示，高居旁首的杜蘭特（Kevin Durant）場均22次的進攻，每次可得1.18分，排名第二的綠軍「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）以1.12分緊追在後，但25.4次的持球進攻也是所有名單內最多。
勇士有3名球員上榜，柯瑞每次進攻平均可得1.11分，與馬刺雷納德（Kawhi Leonard）並列第3，每場進攻平均花費22.2次；湯普森（Klay Thompson）則是10名球員的「省球一哥」，場均20.1次的進攻中，每次出手可得1.07分。
|
球員\年紀
|
球隊
|
場均進攻次數
|
每次進攻平均得分
|
杜蘭特（28）
|
勇士隊
|
22.0
|
1.18
|
湯瑪斯（27）
|
塞爾提克隊
|
25.4
|
1.12
|
雷納德（25）
|
馬刺隊
|
22.1
|
1.11
|
柯瑞（28）
|
勇士隊
|
22.2
|
1.11
|
巴特勒（27）
|
公牛隊
|
23.2
|
1.07
|
麥考倫（25）
|
拓荒者隊
|
22.0
|
1.07
|
湯普森（26）
|
勇士隊
|
20.1
|
1.07
|
畢爾（23）
|
巫師隊
|
21.1
|
1.06
|
里拉德（26）
|
拓荒者隊
|
24.8
|
1.06
|
安德托昆波（22）
|
公鹿隊
|
22.3
|
1.05
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