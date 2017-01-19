NBA》勇士「海嘯兄弟」超鬼神 進攻效率大解密

勇士「海嘯兄弟」進攻效率驚人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近代籃球風格丕變，自小球戰術成為顯學後，講求進攻效率，更簡單、更快速的得分成為指標，根據《Synergy Sports Tech》網站分析，目前聯盟最有效率、最強大的前10名球員中，勇士隊的「海嘯三兄弟」全部上榜，足見勇士成功的戰術執行。

這份圖表以「進攻的次數」及得分篩選（POS/G、PTS/POS），比較本季截至目前為止，場均逾20次的進攻，球員每次持球可得的平均分數。

根據計算的結果顯示，高居旁首的杜蘭特（Kevin Durant）場均22次的進攻，每次可得1.18分，排名第二的綠軍「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）以1.12分緊追在後，但25.4次的持球進攻也是所有名單內最多。

勇士有3名球員上榜，柯瑞每次進攻平均可得1.11分，與馬刺雷納德（Kawhi Leonard）並列第3，每場進攻平均花費22.2次；湯普森（Klay Thompson）則是10名球員的「省球一哥」，場均20.1次的進攻中，每次出手可得1.07分。

球員\年紀 球隊 場均進攻次數 每次進攻平均得分 杜蘭特（28） 勇士隊 22.0 1.18 湯瑪斯（27） 塞爾提克隊 25.4 1.12 雷納德（25） 馬刺隊 22.1 1.11 柯瑞（28） 勇士隊 22.2 1.11 巴特勒（27） 公牛隊 23.2 1.07 麥考倫（25） 拓荒者隊 22.0 1.07 湯普森（26） 勇士隊 20.1 1.07 畢爾（23） 巫師隊 21.1 1.06 里拉德（26） 拓荒者隊 24.8 1.06 安德托昆波（22） 公鹿隊 22.3 1.05