NBA》尼克衰不完 禁區二門神掛病號
2017/01/19 10:11
波辛傑斯（左）、諾亞（右）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克近日紛擾不斷，接連上演主控「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）失蹤、老大「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的交易傳聞，但紐約的霉運還沒走完，根據最新消息傳出，諾亞（Joakim Noah）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）因傷勢比預期嚴重，將於明日接受MRI檢查。
根據外電報導，KP與諾亞將雙雙掛免戰牌，缺陣今日對上綠衫軍的比賽。波辛傑斯因左腳阿基里斯腱傷情未好轉，至今已連續缺席4場比賽；諾亞則因腳踝關節疼痛，必須接受進一步的治療。
波辛傑斯受訪時說，「上戰對老鷹的比賽前，我以為我已康復，想不到在熱身時又開始疼痛，連移動都有些疼痛，我討厭穿著西裝在場邊看球，我會盡最大努力復元，回到場上幫助球隊。」
本季截至目前為止，KP可繳出19.4分、7.4籃板、2火鍋，攻守全面的數據；諾亞則可貢獻5.6分、9.1籃板。
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