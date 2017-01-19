NBA》詹皇之子統治比賽 網友卻推爆：根本是柯瑞嘛！（影片）

〔體育中心／綜合報導〕虎父無犬子！老爸作為NBA「皇帝」，小詹姆斯（LeBron James Jr.）自幼耳濡目染，成名的時間與速度比當年身為高中救世主的父親還快，日前小詹姆斯在AAU打球的影片在網上曝光，但有不少網友卻表示，「這一點也不像詹皇，根本是柯瑞嘛！」掀起不少話題。

今年12歲的小詹姆斯率領去年剛成立的新球隊Blue Chips在AAU聯盟比賽，小詹姆斯在影片中展現超出同年齡的成熟球技，不論進攻或傳導，父子都在比賽中影響球賽。

不過也有眼尖的網友認為，「出色的運球、想拔就拔的超遠投籃，這是柯瑞吧！」、「老詹再撐久一點，好想看父子同台啊！」

值得一提的是，從小就展現天賦的小詹姆斯早在10歲時就收到來自俄亥州大、杜克等NCAA名校的邀請，期盼能提早「預約」這位天之驕子。