NBA》不再聽命於人 朗度想自己當教練
2017/01/19 12:36
朗度（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛朗度（Rajon Rondo）征戰NBA已經11年，但他向來與教練不合，屢屢與教練團發生爭執。而根據《芝加哥論壇報》報導，朗度有意於退休後自己當教練，就不用再聽命於別人。
朗度不只一次與教練發生爭執，先前在小牛時，就與總教練卡萊爾（Rick Carlisle）爆發口角，也在短短一季後就轉隊。而本季他加盟公牛，又與教頭霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）不合，已經被冰在板凳區近兩個禮拜。
但即便如此，朗度還是抱著教練夢。他在接受採訪時表示，自己想當教練已經很久了，「從我離開塞爾提克後，我就準備好成為一個教練。我從身邊的每一個教練身上學習，我觀察他們如何調度以及何時喊暫停，我試著仿效他們。」
朗度還補充，「執教是我的計畫，我希望我不打球後，可以不用無所事事或是去從事不同領域的工作。我知道這不是一個容易的工作，所以如果我需要先當助理教練我也會去做，但我不確定這是否需要。」
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