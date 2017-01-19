棒球》驚悚！為拚界外球 捕手從階梯摔下去（影音）

〔體育中心／綜合報導〕墨西哥太平洋聯盟日前一場比賽，一名捕手為了接界外飛球，整個人「飛進」對手的休息室，可惜沒有接到，但他的「拚勁」獲得全場球迷歡呼。

這場比賽打到9局上2出局，墨西卡利老鷹（Aguilas de Mexicali）的打者擊出三壘旁的界外飛球，埃莫西約柑橘農夫隊（Naranjeros de Hermosillo）的捕手布魯爾（Sergio Burruel）為了接球，奮不顧身「飛進」對手的休息室，球沒接到，布魯爾當場倒地不起，兩隊球員也紛紛跑去關心，數分鐘後他又回到場上繼續蹲捕，博得現場觀眾滿堂彩。