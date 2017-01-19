MLB》聖人堂解禁？火箭人、邦茲得票率破5成
2017/01/19 10:40
邦茲與克萊門斯的得票率皆破5成。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈名人堂投票結果，其中曾因禁藥案重創形象的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）與全壘打王邦茲（Barry Bonds），雙雙獲得逾5成的得票率，距離入選名人堂的75％門檻已不遠。
生涯累積762轟的全壘打王邦茲，今年獲53.8％的支持，與去年相比成長9.5％；354勝投手克萊門斯則獲54.1％的支持度，比起去年成長8.9％，不難看出大聯盟對於禁藥球員的容忍度已逐年放寬。
曾來台打球的555轟重砲曼尼（Manny Ramirez），今年首度獲票選資格就拿下23.8％的選票，不過609轟的小熊名將索沙（Sammy Sosa）得票率僅8.6％，比起首年還要跌3.9％，際遇大不相同。
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