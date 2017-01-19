NBA》難忘雷霆三少時光 杜蘭特：我們本應一同奮戰

杜蘭特（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾經的「雷霆三少」如今各奔東西，現在三人都是MVP候選名單上的熱門人選。2012年杜蘭特（Kevin Durant）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）三人曾一起帶領雷霆殺入冠軍賽，雖然面對熱火鎩羽而歸，但這三名新星組合被視為未來幾年冠軍賽的常客。然而這一切並沒有發生。

哈登和雷霆在延長合約上沒有達成共識後被交易至火箭隊，之後幾年靠著杜蘭特和魏少的「雷霆雙槍」組合卻無法殺入冠軍賽，杜蘭特也在2016年夏天加入了勇士隊。

杜蘭特接下來將陸續對上魏少領軍的雷霆隊，與哈登的火箭隊，他今天受訪時說：「我們三個人應該一直待在同隊奮戰，說起來挺容易的，但現實並非如此。我們還是在彼此的身涯中留下了美好的回憶，能和兩位如今在聯盟大顯神威的球員共事是如此獨特的經驗。」

「現在回頭看，那時的我們打的是最單純的籃球。我們從不認為能在歷史上留名，就像在業餘球隊打球一樣，不管別人的眼光和媒體，就只是最純粹的快樂籃球。」杜蘭特說道。