澳網》謝淑薇不敵「最辣人妻」 連2年澳網女單次輪止步

謝淑薇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單次輪，謝淑薇力抗去年WTA hotties百大性感排行榜首的斯洛伐克第6種子齊布可娃（Dominika Cibulkova），

歷經1小時43分鐘「互破大戰」，小薇次盤搶7失守，終以4：6、6：7（8：10）落敗，連續2年64強止步，也無緣回報回報3年前吉隆坡輸球之仇。

剛滿31歲的謝淑薇，曾在2014年與齊布可娃交手，當時吉隆坡女單16強以1：6、2：6輸球。如今再度力抗「最火辣」的種子勁敵，小薇開賽第3局率先破發，卻隨即被老經驗對手回破咬上，雙方第6局起再度互破持續僵持，關鍵第10局齊布可娃把握聽牌機會，第3度破發得逞，首盤率先到手。次盤謝淑薇體能下滑，發球手感欠佳，第6局失守陷入落後，儘管無路可退第10局回破追上，可惜搶7拉鋸功虧一簣 ，未能扳平拉長戰線。至於齊布可娃下個大滿貫32強對手，則為俄國30種子瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）。

芳齡27、已為人妻的齊布可娃，身高僅161公分，臨場以小搏大、鬥志懾人，去年底新加坡年終總決賽爆冷封后而一戰成名，她也從不吝展露魔鬼身材，經常受邀拍攝清涼寫真，火辣造型足讓各國球迷驚豔，人氣暴漲之餘，非官方性質的WTA hotties性感榜也從前一年的第10三級跳，硬是壓倒俄國大美女莎拉波娃（Maria Sharapova），首度竄升至第1名。

謝淑薇。（法新社）

齊布可娃。（法新社）

齊布可娃。（美聯社）