NBA》格林犯規引發口水戰 騎士教頭：他別有用意

〔記者陳人齊／綜合報導〕「勇騎大戰」後，詹皇（LeBron James）與格林（Draymond Green）在場上的身體接觸引發兩隊的口水戰，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）暗酸詹姆斯假摔，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今天也評論，認為格林的惡意犯規別有用意。

前天的勇騎之戰，詹皇在一次進攻中撞上格林，隨後即倒地不起，裁判認為格林屬於惡意犯規，引發勇士方面不滿。

泰倫魯則說：「我不知道那是不是骯髒的防守，但他不想讓詹姆斯在前場無人的情況下灌籃，做出如此重手的犯規，我想他別有用意，似乎想告訴我們某些訊息。」

若勇士、騎士這對冤家再度於總冠軍戰對決，將是NBA史上頭一次連續3年在總冠軍賽上演相同的對戰戲碼。

格林與詹姆斯的犯規引發口水戰。（歐新社）

騎士教頭泰倫魯。（）