NBA》格林犯規引發口水戰 騎士教頭：他別有用意
2017/01/19 11:40
〔記者陳人齊／綜合報導〕「勇騎大戰」後，詹皇（LeBron James）與格林（Draymond Green）在場上的身體接觸引發兩隊的口水戰，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）暗酸詹姆斯假摔，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今天也評論，認為格林的惡意犯規別有用意。
前天的勇騎之戰，詹皇在一次進攻中撞上格林，隨後即倒地不起，裁判認為格林屬於惡意犯規，引發勇士方面不滿。
泰倫魯則說：「我不知道那是不是骯髒的防守，但他不想讓詹姆斯在前場無人的情況下灌籃，做出如此重手的犯規，我想他別有用意，似乎想告訴我們某些訊息。」
若勇士、騎士這對冤家再度於總冠軍戰對決，將是NBA史上頭一次連續3年在總冠軍賽上演相同的對戰戲碼。
格林與詹姆斯的犯規引發口水戰。（歐新社）
騎士教頭泰倫魯。（）
相關新聞
- NBA》七六人狀元月底復出？教練：不可能
- NBA》詹皇之子統治比賽 網友卻推爆：根本是柯瑞嘛！（影片）
- NBA》恩比德明星賽先發不保？巴克利：我將他放在替補
- NBA》尼克衰不完 禁區二門神掛病號
- NBA》鵜鶘欲組最強禁區 看上老鷹魔獸
推薦新聞
-
富邦盃》生涯首次先發 中平女投飆無四死完封勝2017/01/19 12:15
-
NBA》格林犯規引發口水戰 騎士教頭：他別有用意2017/01/19 11:40
-
NBA》七六人狀元月底復出？教練：不可能2017/01/19 11:06
-
NBA》詹皇之子統治比賽 網友卻推爆：根本是柯瑞嘛！（影片）2017/01/19 10:44
-
NBA》恩比德明星賽先發不保？巴克利：我將他放在替補2017/01/19 10:42