NBA》禍不單行 國王傷了蓋伊又遭溜馬逆轉

喬治率溜馬以106：100逆轉國王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在主場迎戰溜馬，力圖擺脫二連敗困境，原本在打完上半場後，國王還有19分的領先，但在第四節遭溜馬反撲，終場國王以100：106敗給溜馬。

國王下半場失誤連連，讓溜馬把握機會急起直追，在剩下2分鐘時，兩隊比數平手。之後溜馬趁勝追擊，一舉超前，也成功逆轉比賽，拿下第22勝，排名稍稍上升一位，與巫師同為東部第5。

此役，喬治（Paul George）攻下全隊最高24分，提格（Jeff Teague）則是拿下22分11助攻的雙十數據，替補Al.傑佛森（Al Jefferson）也挹注20分。

國王球員方面，雖然「表弟」卡森斯 （DeMarcus Cousins）拿下25分、12籃板、10助攻的大三元成績，但他也犯下了9次失誤，無法助球隊止敗。而前鋒蓋伊（Rudy Gay）在第三節進攻時不慎跌倒，造成左腳阿基里斯腱撕裂，提早退場，離場前他留下21分4籃板，而他的傷勢也將在明天做進一步的檢查。

蓋伊左腳受傷後，一度痛到站不起來。（美聯社）