NBA》痛宰騎士超爽？ 柯瑞神秘一笑：留了一些......



〔體育中心／綜合報導〕勇士上戰大破騎士，擺脫自去年總冠軍以來的陰霾、快意復仇，事隔兩日，「浪花一哥」柯瑞（Stephen Curry）今日再被問到贏球感想，意有所指的說，「希望能在其他球隊的腦海裡，留下一些深刻的訊息與回憶」，話一出口，再度引發激烈討論。

柯瑞面對鏡頭表示，「你知道，這不過是場例行賽罷了，不是什麼季後賽的重大勝利。但是，我們也成功的給對手留下一些訊息，就是我們只想獲勝。」

上一戰勇士以126：91痛宰衛冕軍，柯瑞的一席話被網友解讀成暗諷騎士，以及回應詹姆斯（LeBron James）在萬聖節戲謔勇士的派對。

美國論壇《Reddit》上的一名網友被譽為「神推文」笑稱柯瑞的這番話是「幫翻譯：抱緊你們的失敗啦，騎士。」，也有網友認為，「說好不是宿敵，柯瑞的表情和話裡的意思，擺明就是在製造宿敵啊！」