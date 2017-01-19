富邦盃》生涯首次先發 中平女投飆無四死完封勝
2017/01/19 12:15
桃園中平女投鍾宜芸。（記者龔乃玠攝）
〔記者龔乃玠／台北報導〕第3屆富邦盃少棒賽第二天賽事，桃園中平今天對上北市東園，全隊火力全開轟出6發全壘打，4局提前以18：0勝出，中平先發女投鍾宜芸生涯首度先發就飆出無四死完封勝，潛力獲得總教練李國強肯定。
鍾宜芸是中平全隊唯一的女生，她的兩個哥哥都是畢業於中平的投手，從小一起玩出興趣，因而加入棒球隊，過去多半在比分落後時投個一局，但因為平時練球展露潛力，李國強決定讓她嘗試先發，鍾宜芸不負眾望，先發4局被敲2安打，沒有保送外帶3K，完全封鎖北市東園。
李國強表示，鍾宜芸跟她兩個哥哥的調協性很好，所以控球不差，沒有四壞球是這場比賽表現最棒的地方，經過這場比賽，相信鍾宜芸也會提升信心，「我們也有收穫，多了一個可用之兵。」
中平前兩局就轟出五發全壘打，包括三棒廖睿綸的雙響炮，第二局開轟的五棒彭文弘，也在第六局轟出第二發全壘打，全隊狂敲23安大勝北市東園。
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）2017/01/19 13:38
-
NBA》不再當廢城 七六人2017年戰績更勝騎士、馬刺2017/01/19 13:18
-
NBA》不再聽命於人 朗度想自己當教練2017/01/19 12:36
-
NBA》格林犯規引發口水戰 騎士教頭：他別有用意2017/01/19 11:40
-
NBA》湯瑪斯攻39分白搭 尼克轟垮塞爾提克2017/01/19 11:39