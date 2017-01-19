富邦盃》生涯首次先發 中平女投飆無四死完封勝

桃園中平女投鍾宜芸。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕第3屆富邦盃少棒賽第二天賽事，桃園中平今天對上北市東園，全隊火力全開轟出6發全壘打，4局提前以18：0勝出，中平先發女投鍾宜芸生涯首度先發就飆出無四死完封勝，潛力獲得總教練李國強肯定。

鍾宜芸是中平全隊唯一的女生，她的兩個哥哥都是畢業於中平的投手，從小一起玩出興趣，因而加入棒球隊，過去多半在比分落後時投個一局，但因為平時練球展露潛力，李國強決定讓她嘗試先發，鍾宜芸不負眾望，先發4局被敲2安打，沒有保送外帶3K，完全封鎖北市東園。

李國強表示，鍾宜芸跟她兩個哥哥的調協性很好，所以控球不差，沒有四壞球是這場比賽表現最棒的地方，經過這場比賽，相信鍾宜芸也會提升信心，「我們也有收穫，多了一個可用之兵。」

中平前兩局就轟出五發全壘打，包括三棒廖睿綸的雙響炮，第二局開轟的五棒彭文弘，也在第六局轟出第二發全壘打，全隊狂敲23安大勝北市東園。