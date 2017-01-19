MLB》只差5票 ！救援王霍夫曼 差點進名人堂
2017/01/19 12:22
霍夫曼。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈名人堂投票結果，終結者霍夫曼（Trevor Hoffman）只差5票，就可以進名人堂，繼去年後再次叩關失敗。
霍夫曼獲得327張票，得票率74％，門檻為332票、75％得票率，差點進入名人單，外界預測他明年就可進名人堂。
霍夫曼生涯拿下601次救援成功，是首位達成600次救援點的球員，球員時代出場樂為名曲「地獄喪鐘」，如同為對手敲響喪鐘，傳奇表現讓他成為教士一代名將。我國旅美小將胡智為也曾向霍夫曼討教「掌心球」。
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