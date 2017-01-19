NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）
2017/01/19 13:38
〔體育中心／綜合報導〕火箭今日以111：92痛宰公鹿，其中「大鬍子」哈登（James Harden）一人就攻下38分，是贏球大功臣。而在賽後，哈登也展現他不同於場上，溫柔的一面。
在比賽結束後，哈登在比賽球上簽名，並走向場邊一位老奶奶。哈登親手將球送給她，還坐在一旁與這位粉絲閒聊並合照。
原來今天是這位老奶奶的100歲生日，哈登表示，希望能給她一個難忘的生日。「今天是她的100歲生日，而她就坐在場邊微笑著看我比賽，所以我想過去祝福她，並感謝她來看我。」
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