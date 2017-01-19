MLB》只拿17票 波沙達無緣名人堂

波沙達無緣進入名人堂。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈名人堂票選結果，曾是洋基四核心的鐵捕波沙達（Jorge Posada）僅拿到17張、3.8％的選票，未達5％的最低門檻，將不再俱備名人堂的票選資格。

今年名人堂票選共有16名球員確定落選，包含前紅襪隊長瓦利泰克（Jason Varitek ）、「蝴蝶」威克菲爾（Tim Wakefield）、祖魯（J.D. Drew）與前中職洋將摩拉（Melvin Mora）等人都落選，未來不再有入圍資格。

根據名人堂票選規定，得票率低於5％的選手即喪失入選資格，波沙達生涯275支全壘打、1065分打點，拿過4座世界大賽冠軍、5屆明星賽、5座銀棒獎、職業生涯相當輝煌。