MLB》只拿17票 波沙達無緣名人堂
2017/01/19 12:48
波沙達無緣進入名人堂。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公佈名人堂票選結果，曾是洋基四核心的鐵捕波沙達（Jorge Posada）僅拿到17張、3.8％的選票，未達5％的最低門檻，將不再俱備名人堂的票選資格。
今年名人堂票選共有16名球員確定落選，包含前紅襪隊長瓦利泰克（Jason Varitek ）、「蝴蝶」威克菲爾（Tim Wakefield）、祖魯（J.D. Drew）與前中職洋將摩拉（Melvin Mora）等人都落選，未來不再有入圍資格。
根據名人堂票選規定，得票率低於5％的選手即喪失入選資格，波沙達生涯275支全壘打、1065分打點，拿過4座世界大賽冠軍、5屆明星賽、5座銀棒獎、職業生涯相當輝煌。
相關新聞
- MLB》只差5票 ！救援王霍夫曼 差點進名人堂
- MLB》聖人堂解禁？火箭人、邦茲得票率破5成
- MLB》曾是建仔、達比修的最佳搭檔 31歲捕手宣佈退休
- MLB》曾來台參加全壘打大賽 鐵捕I-Rod入選名人堂
- 包大人「有行無市」重回藍鳥！
推薦新聞
-
NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）2017/01/19 13:38
-
澳網》詹謹瑋連2年首戰止步 台將男、女雙全軍覆沒2017/01/19 13:16
-
富邦盃》生涯首次先發 中平女投飆無四死完封勝2017/01/19 12:15
-
NBA》難忘雷霆三少時光 杜蘭特：我們本應一同奮戰2017/01/19 11:43
-
NBA》七六人狀元月底復出？教練：不可能2017/01/19 11:06