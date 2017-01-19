NBA》不再當廢城 七六人2017年戰績更勝騎士、馬刺

七六人「救世主」恩比德。（USA Today Sports）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕七六人「救世主」恩比德今轟下全場最高26分，外帶9籃板，連十場得分突破20大關，助七六人94：89擊敗東部排名第二的暴龍，近9戰拿下7勝。

雙方鏖戰至最後一刻才分出高下，恩比德在最後一分半鐘6罰5中，並於終場前22秒賞了暴龍明星控衛羅利一記致勝麻辣鍋，現場球迷熱血沸騰，高喊MVP。

七六人近年成為弱隊代名詞，2013年開始連三季整季勝場數不超過19勝，2013-14球季更締造26連敗的隊史紀錄，本季七六人在2014年選秀探花恩比德走出2年傷痛陰霾、強勢復出的帶領下，逐漸看見重建曙光。

七六人於2017年拿下6勝2敗，戰績比騎士、馬刺和火箭等強權更好，也讓費城球迷更加期盼本季選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）能盡快歸隊，根據隊醫評估，西蒙斯有望在明星賽後復出，和恩比德組成攻擊雙箭頭。

西蒙斯大一就讀路易斯安那大學，新人年即繳出場均能轟下19.2、11.8籃板和4.8助攻，獲選為NCAA全美大學一隊和USBWA年度最佳新人。出色的攻擊能力和全能球風，被七六人視為重建希望。

恩比德。（USA Today Sports）