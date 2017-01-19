澳網》詹謹瑋連2年首戰止步 台將男、女雙全軍覆沒

詹謹瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女雙首輪，32歲台將詹謹瑋／日本波形純理踢到鐵板，59分鐘內4遭破發，3：6、1：6不敵德國瑪麗亞（Tatjana Maria）／法國芭曼提耶（Pauline Parmentier ），台將男、女雙打已全軍覆沒，本屆意外無緣首勝。

去年底從外卡賽勝出的詹謹瑋／ 波形純理，如今墨爾本公園再出發陷入苦戰，錯失多達7個破發點，始終突破不了德法悍將的發球局，「台日聯軍」連2盤都先遭破發，一路苦追下無力回天，直落2提前結束行程 。

此次澳網職業組賽事，我國人馬多遭淘汰，僅剩混雙最後希望的詹家姊妹，力拚開胡晉級16強。姊姊詹詠然／波蘭庫柏特（Lukasz Kubot）名列第5種子，首戰地主外卡葛佛莉洛娃（Daria Gavrilova）／薩維爾（Luke Saville）。妹妹詹皓晴／白俄羅斯墨尼（Max Mirnyi） 第6度大滿貫合作，榮膺第4種子的「台白配」，連續2年澳網再戰克羅埃西亞茱拉珂（Darija Jurak）／荷蘭羅澤（ Jean-Julien Rojer），期待扳倒老冤家，一雪去年首輪對陣失利之仇。