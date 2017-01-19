世大運發上萬支智慧手錶 選手可測心率兼趴趴走

排球型男雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰，中為跆拳道新秀林琬婷。（記者方賓照攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕為支持2017年台北世大運，聯發科、宏碁、悠遊卡攜手贊助1萬3千支智慧型運動手錶給選手，不只內含悠遊卡儲值、消費功能，還可以偵測即時心率並計算熱量消耗，希望選手場內場外都能體驗台灣高科技的美好。

這支Acer Leap Ware的智慧型運動手錶由宏碁打造，並由悠遊卡公司找來聯發科技一同研發生物感測晶片，具備防水設計並支援IOS及Android系統，將作為參賽選手及團隊的禮物，目前預計手錶內可能會先儲值70歐元（約2385台幣），其餘自行加值。

上屆在南韓光州世大運跆拳道奪金的女將林琬婷，今與男排雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰都出席活動體驗，三人皆表示，這支手錶感覺相當方便，林琬婷也偷偷透露，上屆南韓的吉祥物「Nuribi」沒有很好看，這次台灣出品的「熊讚」可愛多了！

排球型男雙胞胎劉鴻敏（右）、劉鴻杰秀出台北世大運的獨家禮物智慧型運動手錶（記者林宗偉攝）

林琬婷認為世大運發的智慧型運動手錶很方便。（記者林宗偉攝）