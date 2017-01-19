經典賽》大聯盟百勝投手壓陣 以色列15人名單公佈

馬奎斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離經典賽僅剩不到2個月，與台灣同組的以色列同樣面臨徵召不順的問題，今天以國公佈15人名單，大聯盟生涯81轟的強棒戴維斯（Ike Davis）確定入選。

以色列的15人名單中包含現役大都會球員凱利（Ty Kelly），124勝強投馬奎斯（Jason Marquis），生涯81轟的戴維斯，前運動家的福德（Sam Fuld）與佛萊曼（Nate Freiman），曾在海盜上大聯盟的布萊斯（Jeremy Bleich）以及前太空人投手西德（Josh Zeid）。

先前報導指出，道奇年輕砲手佩德森（Joc Pederson）、印地安人奇普尼斯（Jason Kipnis）、水手瓦倫西亞（Danny Valencia）等人有望加入以色列，而經典賽對以色列球員的認定相當寬鬆，只要擁有猶太血統就可代表出賽，面對以色列來勢洶洶，台灣隊不可不慎，需加倍情蒐才能提高獲勝機率。

以色列15人名單：

1.Ty Kelly（現役大都會）

2.Sam Fuld（大聯盟經驗）

3.Ike Davis（大聯盟經驗）

4.Jason Marquis（大聯盟經驗）

5.Jeremy Bleich（大聯盟經驗）

6.Nate Freiman（大聯盟經驗）

7.Josh Zeid（大聯盟經驗）

8.Ryan Lavarnway（小聯盟）

9.Cody Decker（小聯盟）

10.Tyler Krieger（小聯盟）

11.Nick Rickles（小聯盟）

12.Corey Baker（小聯盟）

13.Dean Kremer（小聯盟）

14.Jake Kalish（小聯盟）

15.Alex Katz（小聯盟）

戴維斯（美聯社）