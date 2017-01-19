經典賽》大聯盟百勝投手壓陣 以色列15人名單公佈
2017/01/19 14:52
馬奎斯（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕距離經典賽僅剩不到2個月，與台灣同組的以色列同樣面臨徵召不順的問題，今天以國公佈15人名單，大聯盟生涯81轟的強棒戴維斯（Ike Davis）確定入選。
以色列的15人名單中包含現役大都會球員凱利（Ty Kelly），124勝強投馬奎斯（Jason Marquis），生涯81轟的戴維斯，前運動家的福德（Sam Fuld）與佛萊曼（Nate Freiman），曾在海盜上大聯盟的布萊斯（Jeremy Bleich）以及前太空人投手西德（Josh Zeid）。
先前報導指出，道奇年輕砲手佩德森（Joc Pederson）、印地安人奇普尼斯（Jason Kipnis）、水手瓦倫西亞（Danny Valencia）等人有望加入以色列，而經典賽對以色列球員的認定相當寬鬆，只要擁有猶太血統就可代表出賽，面對以色列來勢洶洶，台灣隊不可不慎，需加倍情蒐才能提高獲勝機率。
以色列15人名單：
1.Ty Kelly（現役大都會）
2.Sam Fuld（大聯盟經驗）
3.Ike Davis（大聯盟經驗）
4.Jason Marquis（大聯盟經驗）
5.Jeremy Bleich（大聯盟經驗）
6.Nate Freiman（大聯盟經驗）
7.Josh Zeid（大聯盟經驗）
8.Ryan Lavarnway（小聯盟）
9.Cody Decker（小聯盟）
10.Tyler Krieger（小聯盟）
11.Nick Rickles（小聯盟）
12.Corey Baker（小聯盟）
13.Dean Kremer（小聯盟）
14.Jake Kalish（小聯盟）
15.Alex Katz（小聯盟）
戴維斯（美聯社）
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》勇士中鋒好兇狠 往魏少臉部「肘擊」...（影音）2017/01/19 14:53
-
世大運發上萬支智慧手錶 選手可測心率兼趴趴走2017/01/19 13:35
-
NBA》痛宰騎士超爽？ 柯瑞神秘一笑：留了一些......2017/01/19 12:41
-
NBA》不再聽命於人 朗度想自己當教練2017/01/19 12:36
-
MLB》只差5票 ！救援王霍夫曼 差點進名人堂2017/01/19 12:22