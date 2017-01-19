足球》擠下皇馬11年寶座 曼聯再度成最賺足球隊
2017/01/19 14:45
英超曼聯。（資料照，路透）
〔記者林宗偉／綜合報導〕勤業眾信（Deloitte）會計師事務所今公布2015-16賽季世界最賺錢的足球俱樂部，英超曼聯以6.89億歐元（約234.8億台幣）拔得頭籌，不僅重回寶座，也擠下霸佔第一名11年之久的西甲皇家馬德里。
上賽季曼聯重返歐冠，雖然沒從小組賽中晉級，但他們的門票、轉播等收入再度跟著水漲船高，從2014-15賽季排名第三的5.195億歐元（約176.9億台幣），一舉躍升為龍頭。
至於皇馬上季雖然勇奪歐冠金盃，收入也從5.77億歐元（約196.6億台幣）來到隊史新高的6.201億歐元（約211.2億台幣），但排行榜還是掉到第三，更輸給死對頭巴塞隆納的6.202億歐元（約211.3億台幣）。
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